CORONAVIRUS. AVVOCATI, ASTENSIONE DALLE UDIENZE DAL 6 AL 20 MARZO

12- che, in ogni caso, l’assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da

parte dell’Ufficio di Coordinamento, da una consultazione informale con tutti i componenti dell’Assemblea dalla quale è emersa la opportunità di intervenire con l’immediata indizione dell’astensione nei termini di cui al presente deliberato;

13- che l’art. 2, 7° co. della legge 26.04.1990 n. 146, come recepito nel “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”, consente la deroga delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata nei casi di astensione per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, situazione sicuramente configurabile nel caso di specie;

14- che vani sono risultati tutti i tentativi reiteratamente svolti affinché si ovviasse alla situazione di pericolo denunciata;

Tanto premesso,

INDICE

l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”

DÀ AVVISO

che l’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione