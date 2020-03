CORONAVIRUS: SABATO 7/3 AL VIA CAMPAGNA #MANGIAITALIANO (CAMPANIA)

Per combattere la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale prende il via la prima campagna #MangiaItaliano per salvare la reputazione del Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro e far conoscere il valore della più grande ricchezza del Paese, quella enogastronomica.

L’appuntamento è da domani a domenica negli agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in tutta la Penisola. In campo per tutto il weekend il meglio del Made in Italy agroalimentare a chilometro zero offerto direttamente dai produttori agricoli nazionali. Sarà presentata la prima analisi Coldiretti/Ixè sugli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’agroalimentare Made in Italy dai campi agli scaffali.

L’obiettivo è far conoscere direttamente dai protagonisti i primati del Made in Italy con l’agricoltura italiana, che è oggi la più green d’Europa, con 297 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario, 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole bio, 40mila aziende agricole impegnate nel custodire semi o piante a rischio di estinzione e a garantire un patrimonio di biodiversità che non ha eguali al mondo.

I mercati contadini di Campagna Amica saranno presenti in Campania nel weekend dalle 8 alle 14 con il seguente calendario.

Sabato 7 marzo

piazza Risorgimento – San Giorgio del Sannio, Benevento

piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo, Napoli

piazza Mercadante – Posillipo, Napoli

Domenica 8 marzo

piazza Mazzini, Avellino

piazza Pitesti, Caserta

parco Pinocchio, Salerno

piazza Dante – centro storico, Napoli

viale Campi Flegrei – Bagnoli, Napoli

piazza Immacolata – Vomero, Napoli

villa Comunale – Chiaia, Napoli

Negli agriturismi Campagna Amica delle cinque province della Campania le famiglie degli agricoltori sono pronte ad accogliere i visitatori con gite all’aria aperta e degustazioni delle ricette tradizionali preparate dai cuochi contadini.