Confindustria: Orsini (Federlegnoarredo), ‘bene Pasini, ora candidatura unica’

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “In un momento di difficoltà per l’intero Paese, e non solo, la decisione di Giuseppe Pasini dimostra grande senso di responsabilità e altruismo. Motivo per cui non posso che condividere la sua scelta e augurarmi che si arrivi quanto prima a una candidatura unica per il successore di Vincenzo Boccia”. Lo afferma Emanuele Orsini, presidente di Federlegnoarredo, contattato dall’Adnkronos, sulla scelta di Giuseppe Pasini di ritirarsi dalla corsa per la presidenza di Confindustria.

“E’ necessario che ciascuno dimostri di sapere rinunciare a qualcosa per un bene più importante, proprio come ha fatto Pasini. E mi permetto di dire che nel momento in cui soprattutto la Lombardia, regione per eccellenza dell’imprenditoria insieme ad Emilia e Veneto sotto ai riflettori di mezzo mondo purtroppo causa coronavirus, presentarsi con un candidato unico alla guida di Confindustria sarebbe un segnale di cui abbiamo davvero bisogno. Io lavoro in questa direzione con Carlo Bonomi assieme ai colleghi con i quali sinora abbiamo sostenuto Pasini”, conclude Pasini.