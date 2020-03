Emergenza Coronavirus. Cataudo:”Di Maria convochi Consiglio Provinciale per tutelare il Sannio”

Dopo i drammatici eventi che si sono verificati presso la casa di cura ” VILLA MARGHERITA ” di Benevento, che denotano grande superficialità a monte, ma anche un inequivocabile aumento di contagi e di ricoveri in terapia intensiva e sub intensiva, sento il dovere morale, istituzionale e professionale, di chiedere al Presidente della Provincia di Benevento DI MARIA di convocare, in via d’urgenza, un consiglio Provinciale per le azioni da intraprendere come istituzione al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria nella nostra provincia determinatasi a causa della diffusione del contagio da COVID 19.

Chiedo questa convocazione come consigliere provinciale, come semplice cittadino e come medico di famiglia che, insieme a tutti gli altri colleghi ai quali va tutta la mia gratitudine per l’opera prestata in questi giorni, vivo quotidianamente le ansie, le paure, le sofferenze, i dubbi, di tantissimi nostri pazienti ai quali prestiamo le nostre cure, trovandoci spesso nella ardua decisione su chi inviare ad accertamenti sanitari per una eventuale diagnosi di contagio da COVID 19.

La mia richiesta scaturisce dall’aver preso contezza, ancora una volta, di come la nostra Provincia sia guardata con occhio strabico dalla governance regionale.

Per anni siamo stati, e lo siamo ancora, la “PATTUMIERA” dell’intera Regione, abbiamo subito negli anni un taglio indiscriminato di fondi sanitari ed una drastica riduzione di posti letto ed ne paghiamo le conseguenze.

Il tutto per mero calcolo ragionieristico e di quadratura di bilancio,a danno di una assistenza sanitaria di alto livello.

Una Regione Campania ed una classe dirigente che anche in questa emergenza così drammatica, si comporta come matrigna nei confronti della nostra Provincia, tanto è vero che il buon De Luca riapre ospedali a Salerno con terapie intensive, dispone la realizzazione di tre ospedali da campo con relative terapie intensive a Napoli, Salerno e Caserta, implementa posti in Irpinia, dimenticandosi come sempre la nostra Provincia, lasciando al solo Ospedale pubblico di Benevento capoluogo i pochi posti di terapia intensiva.

Il tutto nel silenzio più assordante delle istituzioni e dei rappresentanti politici del nostro territorio .

Abbiamo un Ospedale a Sant’Agata dei Goti mai decollato e privo di terapia intensiva, due strutture Ospedaliere chiuse da diverso tempo a San Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita…..mi chiedo:perché non potenziare e riattivare tali strutture per l’emergenza attuale e per l’assistenza sanitaria futura??

La mia richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Provinciale, a porte chiuse e con l’osservanza di tutte le prescrizioni previste dai vari DPCM fin’ora emanati,nasce dalla esigenza di deliberare lo stanziamento di fondi necessari all’acquisto di apparecchiature sanitarie indispensabili a salvare vite umane: respiratori, caschi per ossigeno terapia, protezioni adeguate per tutto il personale impegnato in questa battaglia contro un nemico invisibile.

Tali dispositivi sanitari, potrebbero essere messi a disposizione dell’azienda sanitaria locale al fine di rendere pienamente operativi le strutture Ospedaliere di Sant’Agata dei Goti, Cerreto Sannita e San Bartolomeo.

Signor Presidente della Provincia, è necessario uno scatto di orgoglio e dimostrare che noi Sanniti possiamo farcela anche da soli.

In questo modo potremo infondere un po’ di tranquillità e serenità ai nostri concittadini e avremo dato un minimo contributo a salvare vite umane. Signor Presidente, conoscendo la Sua sensibilità e vicinanza ai nostri concittadini, sono certo che farà Sua questa mia umile richiesta………………

Dott. Claudio Cataudo Consigliere Provinciale