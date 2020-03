Emergenza covid 19. Continuano senza sosta le attività dei volontari della protezione civile.

il rischio di contagio è veramente alto ma lo spirito di solidarietà riesce comunque a dare la forza per andare avanti nonostante le mille difficolta, numerosi gli interventi in città ed in tutta la provincia di Benevento, assistenza alla popolazione, supporto ai comuni, attività logistiche, consegna farmaci, molte le squadre attivate sul territorio tutti i mezzi impiegati, le richieste sono veramente tantissimi e potremmo non raggiungere tutti ma vi assicuro che i volontari di protezione civile stanno affrontando questa emergenza.

A tutte le persone che stanno offrendo la propria disponibilità Vi invito a dare una mano al Vostro vicino al Vostro parente anziano alle persone vicino a Voi che vivono sole.

A tutti chiedo di salutare i volontari che passano, li renderete sicuramente più forti.

Aniello Petito.

Info: www.protezionecivilebn.org e-mail: [email protected]

DONAZIONI –C.C.B.-N. 2158/1 Codice IBAM IT49C0538515000000000002158 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Benevento Viale Mellusi.

Casuale EMERGENZA COVID-19