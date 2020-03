La Gepos: “E’ in discussione la difesa di un principio, quello della solidarietà. Ognuno è chiamato a compiere il proprio dovere”. 

In merito alle ultime, fuorvianti e gravi comunicazioni apprese la Casa di Cura Gepos è chiamata doverosamente, suo malgrado, a precisare quanto segue:

“La Casa di Cura non lucra. Le disposizioni sono regionali: la Gepos decide le cure da prestare non i pazienti da assistere. L’emergenza richiede solidarietà, impegno, non blocchi. La sicurezza è garantita dalle misure di prevenzione obbligatorie.

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dispone. La clinica non decide in autonomia, il suo personale sanitario esegue e lo sta facendo dimostrando abnegazione e senso di responsabilità, enormi e commoventi.

La Gepos opera nel comune di Telese Terme da anni, servendo i suoi abitanti, a vantaggio del territorio, dei pazienti, in uno scambio reciproco e proficuo.

Tutte le comunicazioni ufficiali sono di competenza istituzionale, regionale e provinciale.

È in discussione la difesa di un principio: quello della solidarietà. E la Gepos lo sta facendo, non utilizzando altri, ma con fatica e rischio dei dipendenti e dei proprietari stessi. Basti pensare alla direttrice, l’anestesista e rianimatore, la dottoressa Marcella De Vizia, che sarà impegnata in prima linea, da qui alla fine dell’emergenza.

Le illazioni, la paura non fanno il bene di nessuno. Restiamo umani e uniti. Ognuno di noi potrebbe avere bisogno delle cure dell’altro. Noi siamo pronti a fare il nostro dovere. Voi fate il vostro: responsabilità individuale di prevenzione e civica di mutuo soccorso”