Feleppa (ApC):”Nomina vice presidente Lombardi bilancia esclusione Giunta della Comunità Montana del Titerno-Tammaro.

Il Segretario Cittadino di Allenza per la Campania (ApC) Angelo Feleppa, anche a nome del Coordinamento, ha appreso con sconcerto che il Presidente della Provincia Antonio Di Maria con decreto presidenziale si è affrettato a nominare Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio.

Pur confermando la stima nei confronti del Sindaco Nino Lombardi a cui facciamo pervenire i nostri auguri di buon lavoro, tuttavia dobbiamo far presente che questa nomina conferita in un clima politico, sociale ed economico dove altre sono le priorità e le azioni da intraprendere per la tutela dei cittadini, è imbarazzante e fuori luogo anche considerando che l’attuale Presidente della Provincia da Dicembre è anche senza una maggioranza politica e che tale situazione come si ricorderà è stata determinata dalla sua scrupolosa attenzione alle questioni tecniche piuttosto che alla risoluzione delle diverse problematiche che attanagliavano la provincia Beneventana.

Davvero senza parole.

La nomina di Lombardi a Vice Presidente sembra essere un modo per evitare dissapori e mantenere vecchi equilibri in quanto quest’ultimo è stato escluso di recente dalla Giunta della Comunità Montana del Titerno-Tammaro.

E quindi per ristabilire “l’armonia” nell’orbita di centrodestra, al Presidente è apparso necessario procedere a questa nomina, mentre si poteva attendere tempi migliori in quanto sono ben 78 i Comuni che fanno parte della Provincia di Benevento che potevano essere considerati e non solo e sempre la zona del Titerno-Tammaro.

Anche l’ altra questione di carattere ”tecnico” è inopportuna e fastidiosa.

Con Determina n. 368 del corrente anno viene liquidato un lavoro di restauro e rifacimento degli arredi della stanza del Presidente Di Maria.

Vorremmo ricordare al Presidente che le uniche azioni che i cittadini chiedono alla politica in questo momento sono quelle per garantire la sicurezza nel contrasto al Covid 19 e di mettersi al lavoro per aiutare chi è in difficoltà economiche sollecitando provvedimenti governativi urgenti e nell’ attesa far sentire la propria vicinanza alle aziende che rischiano di chiudere per sempre se non si interviene tempestivamente. Certo non è questo il momento di occuparsi di nomine e arredi…

Il segretario cittadino di ApC

Angelo Feleppa