Sicilia: Armao, ‘attendiamo Eurogruppo per capire spazi manovra’

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – L’esito dell’Eurogruppo e un conseguente incontro con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Sono questi i due elementi che il governo regionale attende per definire la manovra finanziaria e capire “i margini di azione”. A dirlo è stato l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao nel corso del suo intervento all’Ars.

“Fino a quando non si chiude il quadro con l’Eurogruppo – ha detto – e fino a quando non abbiamo chiaro il quadro finanziario nel quale si inserisce il rapporto Stato -Regioni, non sapremo quali sono i margini”. Al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che ha chiesto carte “certe” per poter lavorare, Armao ha risposto: “E’ questione di ore e sapremo lo spazio entro cui si potrà lavorare”.