CORONAVIRUS: IN CAMPANIA PERSONALE ANAS A SUPPORTO DELLA POLIZIA STRADALE

Impegnati uomini e mezzi Anas, a supporto della Polizia Stradale, nei presidi per il controllo delle auto in transito, nell’ambito delle attività finalizzate al

contenimento e al contrasto della diffusione del CoVid-19, secondo

quanto disposto dallo specifico Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri. In particolare, dall’inizio della settimana ad oggi, le

attività di controllo – ed i conseguenti filtraggi della circolazione

– hanno riguardato le seguenti statali tra le province di Napoli,

Avellino e Caserta:strada statale 162/dir NC al km 12,500, in

direzione Lago Patria, nel territorio comunale di Giugliano in

Campania (NA); raccordo autostradale 2 ”di Avellino” al km 18,500,

in direzione Avellino, nel territorio comunale di Solofra (AV); strada

statale 372 ”Telesina” al km 12,000, in direzione Benevento, nel

territorio comunale di Baia e Latina (CE); strada statale 7Quater

”Domitiana” al km 53,400, in direzione Napoli, nei pressi dello

svicolo ‘Lago d’ Averno’, nel territorio comunale diPozzuoli (NA).

Le attività di Anas per la disciplina della circolazione, i filtraggi

e la gestione della viabilità in punti strategici delle principali

strade statali sono state di sostegno ai controlli della Polstrada,

per il sanzionamento di eventuali spostamenti irregolari. L’intervento

testimonia, ancora una volta, la piena collaborazione tra Anas e Forze

dell’Ordine sul territorio.