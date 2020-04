E’ un 74enne di Sassinoro la decima vittima nel Sannio

Il Sindaco di Sassinoro Pasqualino Cusano ha comunicato alla cittadinanza che stamattina 10 aprile 2020, presso l’Ospedale San Pio di Benevento è venuto a mancare un 74enne di Sassinoro risultato positivo al covid-19 a seguito di complicazioni sopraggiunte.

La notizia è stata comunicata dai suoi familiari.

Il Sindaco e l’intera amministrazione comunale esprimono ai familiari sentite condoglianze.

Il primo cittadino ribadisce, che pur non essendoci al momento notizie di altri contagi, è necessario mantenere il massimo stato di attenzione nel rispetto delle indicazioni riportate nei decreti ministeriali e nelle ordinanze emesse dal presidente della regione campania al fine di contenere il diffondersi del contagio.

Per tutti in questo particolare momento delle feste pasquali è ancora più difficile dover rinunciare alle nostre abitudini e ai nostri affetti, ma necessario;

rinunciare per un po’ ci garantisce di non dover rinunciare per sempre all’affetto dei nostri cari.

Le ultime notizie relative alla diffusione della epidemia non devono indurre ad abbassare il livello di attenzione.

Purtoppo questo virus è subdolo e impercettibile fino a quando non contagia, essere contagiati o contagiare può portare a tragiche conseguenze.

Le notizie di cronaca dovrebbero aiutare a riflettere e indurre ad evitare comportamenti e atteggiamenti inopportuni per il momento storico che si sta vivendo, così conclude il Sindaco di Sassinoro Cusano.