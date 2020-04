Coronavirus: Romeo, non accettiamo intimidazioni da Zampa’**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Il governo non ha tempo di confrontarsi con l’opposizione perché impegnato con le innumerevoli task force istituite a Roma per il Coronavirus. Nonostante ciò dall’esecutivo continuano a non assumere decisioni e si permettono di minacciare la Lombardia che -da sola- sta affrontando l’emergenza e oggi guarda avanti programmando una via d’uscita dalla crisi. Non accettiamo intimidazioni e al sottosegretario Zampa consigliamo di organizzare l’invio dei presidi di sicurezza richiesti ormai da mesi (camici, mascherine ecc..) invece di tentare di intimorire i governatori annunciando avocazioni di poteri dalle Regioni allo Stato. Un atteggiamento inaccettabile per chi oggi rappresenta le istituzioni”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.