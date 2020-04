La nota oncologa Martinoni si complimenta con il Sindaco Rocco.L’ allieva del Prof. Veronesi elogia il servizio dei test rapidi a Calvi (BN)

La nota oncologa Paola MARTINONI, allieva del Prof. Paolo Veronesi, ha manifestato espressamente grande apprezzamento per l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Calvi in merito ai test rapidi COVID-19. La dott.ssa Martinoni, nel Nel 2015, su consiglio e condivisione del Prof Umberto Veronesi, ha fondato l’ Associazione Libellule Onlus, in memoria di Franca Veronesi. Tale associazione persegue la mission di prendersi cura delle donne che hanno avuto il tumore al seno e alle ovaie attraverso l’ accoglienza ed il follow-up sanitario. L’allieva del Prof. Veronesi occupa un ruolo di primo piano nel panorama italiano della cura dei tumori al seno. Vicina alle donne malate non solo da un punto di vista professionale ma anche umano, rappresenta una vera eccellenza della cura oncologica nazionale. Per le sue doti umane e professionali ha ricevuto dal Comune di Calvi il Sigillo Appiano o Sigillo dell’Amicizia. La dott.ssa Martinoni, con un lungo post ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Caro Armando, dimostri sempre di essere un Grande. Hai a cuore i tuoi cittadini e la loro salute, agisci sempre con spirito paterno. Ti ho sempre ammirato, e ora ancora di più !!!!Ottima iniziativa in un momento di tanta paura e confusione mediatica . Uno screening gratuito offerto ai cittadini perché possano sentirsi sorvegliati anche da un punto di vista sanitario e non sorvegliati solo per rispettare le leggi di restrizione sociale. Un modo per abbassare il forte stress provato da tutti in queste settimane, senza però abbassare la guardia. L’utilizzo dei test sierologici rapidi non sostituisce la ricerca dell’RNA virale mediante diagnostica molecolare con PCR Real Time su tampone naso-faringeo che, come ribadito dall’OMS, resta l’approccio diagnostico standard, internazionalmente accettato ( pur presentando una certa fastidiosa percentuale di falsi negativi e una certa difficoltà di esecuzione di massa). Ma come sempre in medicina è l’insieme dei dati clinici e di laboratorio che orientano il medico nell’iter diagnostico e terapeutico . I test sierologici rapidi basati sull analisi di gocce di sangue, sono già stati adottati in Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Piemonte – in forme diverse -ma in altre regioni come Lazio e Lombardia si attendono le indicazioni più precise da parte degli scienziati. Anche questi test presentano dei difetti di sensibilità e specificità e attualmente non ci permettono di “ abbassare la guardia”. Il censimento dei test sierologici disponibili sul mercato mondiale annovera 108 prodotti di varie aziende. Di questi, i prodotti di cui è autocertificata la marcatura Ce sono l’80% ( tra questi vi è il test Nadal ) Ovviamente va inoltre specificato che non ci sono conoscenze precise sulla reale protezione e persistenza nel tempo delle IgG. Pertanto la presenza del test sierologico positivo non garantisce per quanto resterà protetto in caso di reinfezione. Tuttavia lo scopo dei test sierologici è la valutazione epidemiologica, cioè verificare che il paziente sia venuto in contatto con il virus ed abbia sviluppato una risposta anticorpale. È un primo test di screening da approfondire ovviamente con il successivo test virale per la conferma e l’inquadramento clinico. La mappatura dei soggetti che sono venuti a contatto con il virus sarà utile per la riammissione alle attività lavorative e anche per selezionare i soggetti da vaccinare. Inoltre alla fine della pandemia, grazie a questi dati, si potrà avere un quadro reale della diffusione del virus e valutare lo stato di immunizzazione della popolazione. Attendiamo, quindi, le indicazioni del Ministero della Salute sui test sierologici,augurandoci che vengano emanate con urgenza ). Sarà Grazie a questi strumenti che potremo avere Un’informazione utile per poter allentare progressivamente le misure restrittive.Sapere che, pur essendo asintomatici, questo test offerto gratuitamente ai cittadini di Calvi ci rileva la presenza nel nostro sangue di IgG, ci può rassicurare e confortare anche se per un breve periodo di tempo….senza però abbassare la guardia rispettando tutte le misure di restrizione imposte .Dott.ssa Paola Martinoni , chirurga oncologa, Milano”.