170 controlli della Polizia Municipale, 7 sanzioni. Da Lunedì monitoraggio per i nuovi dispositivi

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 170 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Sono state comminate sette sanzioni amministrative, e sono stati svolti numerosi controlli anche sulle attività commerciali per il rispetto dell’ordinanza n. 37 del 22.04.2020 del governatore De Luca poiché nella giornata odierna gli esercizi commerciali dovevano rimanere completamente chiusi con l’eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori di carburanti e delle edicole.

Quanto alla giornata di lunedì 27 Aprile, allorquando entrerà in vigore l’ordinanza del governatore della Campania De Luca n. 39 del 25.04.2020, va detto che:

i pub, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari potranno essere aperti dalle ore 7,00 alle ore 14,00 solo per esaudire le prenotazioni telefoniche o online. E’ vietato recarsi presso i citati esercizi pubblici ;

i ristoranti e pizzerie potranno restare aperti dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00. Anche in questo caso è vietato recarsi presso i citati esercizi pubblici ;

per tutta la durata di vigenza dell’ordinanza regionale n. 39/2020 (quindi dal 27 aprile al 3 maggio 2020) resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari . Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n. 18/2020 da parte degli addetti alle consegne;

dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto , è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con o bbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie:

ore 6,30-8,30 e ore 19,00-22,00.

Va ribadito che nulla è cambiato rispetto alla disciplina precedente, ma è stato solo statuito quali attività sono possibili.

“E’ stata una giornata di grande tranquillità – dichiara il Comandante Fioravante Bosco – poiché coi negozi chiusi di gente in giro se n’è vista davvero poca. Ora gli sforzi dovranno essere concentrati durante la settimana prossima – conclude Bosco – proprio per effettuare i controlli in tema di pedissequo rispetto delle novità introdotte in Campania, sia sullo spostamento delle persone che per quanto riguarda la parziale riapertura di talune attività commerciali che avranno l’obbligo della consegna a domicilio”.