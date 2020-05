CUB Campania: Fase 2 – L’ avevamo preannunciato. Disorganizzazione e irresponsabilità.

Da ieri, come del resto sappiamo, è stata avviata la cosiddetta Fase 2.

La CUB Trasporti, esprime con totale dissenso, il modus operandi avviato dalle imprese di trasporto pubblico e privato, in quanto non si sono attrezzate adeguatamente nel rispetto dei protocolli e le normative vigenti riguardo la sicurezza per il contenimento e per il contrasto al Virus ancora in circolazione.

Le scene trasmesse ieri da alcuni media, rendono ben chiara la situazione: A pagarne il conto di questa scellerata organizzazione saranno i lavoratori.

Stiamo da giorni inviando comunicati ai Ministeri, affinché si adottino le misure necessarie per incrementare i controlli addetti al distanziamento sociale, assumendo anche personale interessato ad oggi da ammortizzatori sociali che si occupa di assistenza alla clientela per conto delle Ferrovie dello Stato, ma niente.

Non è che lavandosi le mani, nel senso di fregarvene oramai, che la situazione possa essere regolarizzata dal personale pubblico e privato dei mezzi di trasporto, qui ne vale l’incolumità fisica dei dipendenti, lavoratori tutti.

I lavoratori e le lavoratrici, non si possono affidare alla sorte, al cosiddetto curniciello napoletano, quindi, ci adopereremo nell’ immediato a rivolgerci agli organi preposti per denunciare queste gravi scelte e irresponsabilità inerenti al trasporto pubblico locale su gomma, su ferro e marittimo.