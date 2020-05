Sunia chiede proroga scadenza termini “Bando ex DGR 170/2020 sostegno al fitto per le abitazioni principali per situazioni di emergenza economica Regione Campania

In ordine al su citato Avviso/ bando, pubblicato, da codesto comune il 24 aprile u.s., si fa presente, che tanti cittadini beneventani, non hanno potuto partecipare per il ridotto tempo di partecipazione.

In merito noi come SUNIA a vari livelli siamo intervenuti nei confronti della regione Campania, per evidenziare le criticità riscontrate e soprattutto la riduzione dei tempi che tutti i comuni, compreso il comune di Benevento hanno praticato.

Dopo le nostre osservazioni, è intervenuta la circolare dell’architetto Massimo Pinto del 08. Maggio 2020, che indica solo di trasmettere il solo numero di istanza presentate dai cittadini entro il 12 maggio 2020 alle 18.00. Rimanda nella seconda fase ai controlli e al resto burocratico previsto, nel bando/avviso regionale.

Pertanto in virtù di tale circolare sopra citata che si allega, chiediamo che vengano prorogati i termini di partecipazione al bando di cui sopra, fino al 12 maggio 2020 ore 12.00.

In attesa di riscontro e nell’interesse di tutti cittadini aventi diritto e per allargare tale platea composta di persone in stato di bisogno a seguito dell’attuale emergenza, si inviano distinti saluti.

Il SUNIA PROVINCIALE DIBENEVENTO

Il segretario provinciale

Giuseppe Falzarano