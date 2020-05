Covid-19. Stefania Camerlengo ai microfoni di TV7 parla delle donazioni dei Lions

La fondazione del Distretto 108 ya, presieduta dal governatore Nicola Clausi, ha deliberato di destinare i fondi raccolti per la lotta contro il coronavirus all’acquisto di 150 mascherine FFP2 con valvola, n.100 visiere, n.30 circuiti per respiratori polmonari e saturimetri da donare ad ospedali delle Campania, Basilicata e Calabria.

Destinataria delle donazione è stata anche l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento

La individuazione della struttura è avvenuta anche in rapporto agli interventi già effettuati dai singoli clubs, per favorire il completamento di azioni già messe in campo, come nel caso del S.Pio dove il lions club Benevento host aveva già provveduto alla donazione di un ventilatore polmonare, mentre il club Arco Traiano aveva effettuato una raccolta fondi, da destinare al medesimo presidio.

Questa ulteriore attività, esalta e concretizza la solidarietà Lions, che alla paura hanno scelto la speranza ed il servizio.

In qualità di presidente della V Circoscrizione non posso non esprimere il mio personale ringraziamento alla Fondazione del Distretto 108 ya ed ai clubs beneventani, che non hanno mai smesso di servire la comunità, lavorando, in maniera sempre più incisiva e caratterizzante, a service di impatto, organizzati anche con altre associazioni di servizio, per dare risposte alle sempre maggiori crescenti necessità.

Sentiamo l’intervista realizzata da Alfredo Salzano all’avv. Stefania Camerlengo