BOCCALONE (AR):” ASSURDA ASTENSIONE DEL PD IN COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

La nomina alla presidenza della commissione attività produttive del comune di Benevento ha messo in evidenza la incapacità delle truppe mastelliane di esprimere proprio candidato con un suffragio a maggioranza assoluta. Nel contempo però il voto di astensione da parte dei consiglieri partecipanti al voto per conto della minoranza lascia sgomenti. Lascia sgomenti rispetto ad un atto politico che avrebbe dimostrato, qualora ve ne fosse bisogno, che votare alla presidenza della commissione attività produttive il consigliere Varricchio, acclarava la inesistenza di una maggioranza che oramai non vi è più. Lascia sgomenti il voto di astensione allorquando un deliberato del partito provinciale assume che il PD – rispetto alla città capoluogo – avrebbe coerentemente svolto il ruolo di opposizione in ossequio al voto espresso dagli elettori. I capaci rappresentanti PD – in seno al comune di Benevento – devono esercitare sapiente ruolo di opposizione, a prescindere dallo scenario politico nazionale e regionale, al fine di garantire l’alternativa alla attuale amministrazione. L’auspicio politico – dettato da pseudo passaggio di del Sindaco p.t. nel centro sinistra o telefonate di Deluchiani della prima ora – non deve indurre in valutazioni errate ed affrettate chi rappresenta il partito nelle istituzioni.

Non sfugge ai più che l’attuale Sindaco p.t., recentemente, presentava dimissioni irrevocabili di cui – ad oggi -non si conoscono le reali ragioni e ancor meno la decisione e motivazione di revocarle. Non sfugge ai più che il Sindaco p.t. sceglie il campo in cui schierarsi a seconda della “convenienza” politica: nel 2009 eletto parlamentare europeo con Forza Italia, nel 2014 candidato alle europee risultava essere il 2° non eletto, nel 2016 eletto Sindaco con coalizione di centro destra, nel 2018 la Sig.ra Lonardo – in rappresentanza del centro destra, eletta Senatrice in Forza Italia, alle elezioni europee 2019 pervicacemente il Sindaco p.t. rappresentava Forza Italia con proprio candidato, il Sindaco p.t. asseriva di voler ricoprire il ruolo di candidato Presidente della Regione Campania con il centro destra (chiedendo addirittura le primarie di coalizione) non condividendo – ovviamente -, la line politica di De Luca decantandone le inefficienze. Al comune di Benevento le cronache narrano di sfiducie e revoche ad assessori, attacchi a consiglieri comunali, attacchi a gruppi consiliari, attacchi a dipendenti comunali e tanto altro ancora. Questo solo nell’ultimo decennio.

La scelta, la condivisione, la linea politica, la coerenza sono valori che non appartengono a tutti ma solo a coloro che vedono al di la della propria aspettativa personale e che riescono a condividere un progetto politico sebbene oggi tortuoso. Il presidente De Luca – dall’alto della sua esperienza e capacità – dovrebbe sapere che non sempre mettere nella faretra nuove frecce è foriero di buona caccia….. i territori di cui i messaggeri o battitori di piste dicono essere pieni di prede spesso non lo sono. Auspichiamo che il Presidente De Luca, con spirito inclusivo, parta dai compagni ed amici che si sono sempre spesi e battuti per il centro sinistra.