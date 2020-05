COMUNE DI PESCO SANNITA: MASCHERINE E PIZZE PER BAMBINI E RAGAZZI

Oggi iniziamo la consegna a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 16 anni di un kit di mascherine fornito dalla Regione Campania. Ad annunciarlo il Sindaco di Pesco sannita Antonio Michele.

Insieme alle mascherine saranno consegnati anche dei buoni per la fornitura di due pizze presso le pizzerie site nel comune di Pesco Sannita. I buoni riportano il nome e il recapito telefonico della pizzeria cui rivolgersi per prenotazione e ritiro. Abbiamo preferito tale impostazione per fare in modo che la fornitura avvenisse in modo equo tra tutte le pizzerie. Tale iniziativa rappresenta un piccolo gesto di attenzione e stimolo verso i nostri giovani affinchè si affronti con determinazione e serenità questo momento di difficoltà sicuri che quanto prima si potrà tornare all’ agognata normalità e nel contempo vuole essere espressione di vicinanza nei confronti delle attività produttive che con tanti sacrifici stanno affrontando questa fase di ripartenza. Con determinazione, unità di intenti e spirito di solidarietà ce la faremo!!