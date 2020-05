Feleppa:” Nuovi equilibri politici portano tanta confusione”

In questo periodo di profonda crisi conseguente il Covid 19, pandemia che lascerà un segno indelebile sul futuro delle nostre comunità, sulla nostra vita e sulle relazioni personali mettendo a dura prova la parte economica e gli stessi lavoratori non vi è dubbio, come già precisato, in predenti note, che la politica, tutta la politica deve mettere a frutto piani alternativi per venire incontro alle disperate esigenze di questi giorni.

Non è un caso che molte attività possono rimanere chiuse o non poter riaprire. L’obiettivo comune è tutelare le attività, gli imprenditori e tutta la filiera affinché si possa immaginare di tracciare un percorso tendente alla normalità. Questo l’auspicio.

Al di là di tutto ciò, non si può non notare anche il riequilibrio politico elettorale che, in vista dei futuri impegni, di cui anche in questa fase purtroppo si avvertono gli effetti tra annunci e azioni poco credibili a cominciare dagli atti confusionari fatti dalla stessa Regione, vede coinvolti diversi schieramenti; non a caso anche gli ultimi eventi della politica locale, mostrano questa tendenza.

I fatti e gli episodi accaduti nella commissione attività produttive al comune di Benevento di qualche giorno fa ne sono la prova evidente e mostrano questo strano assestamento di nuovi equilibri che portano solo tanta confusione.

Alla Consigliera Chiusolo che, tanto ossessionata, ha voluto precisare a mezzo stampa, prima dell’avvio della stessa commissione, il comportamento “ non in linea “ con il “gruppo” chiedo di comunicare la sua nuova posizione politica se è a sostegno del Candidato Presidente De Luca, di fatto nell’alveo del centro sinistra e, di conseguenza, perpetrare una azione politica diversa.

Non condividere delle scelte politiche significa non attuare un principio di partecipazione democratica dove i consiglieri sono tenuti ad esprimere la propria posizione.

Ragione ne è il fatto che sulla stampa viene presentato un candidato alla guida della stessa commissione e, nei fatti, con un metodo abbastanza insolito, durante la commissione stessa viene sostituito con un altro consigliere.