Fase 2: Piani, ‘settimana prossima confronto su asili nido lombardi con privati’

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “La competenza sulla riapertura dei servizi educativi per l’infanzia è del governo. Dispiace e preoccupa constatare che il recente ‘Decreto Rilancio’ approvato dal governo dimentichi i più piccoli, relegando ad un ruolo di assoluta marginalità anche i gestori dei nidi privati, che costituiscono una ricchezza irrinunciabile per il nostro territorio”. Lo ha ribadito l’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani a margine del presidio degli educatori delle strutture per l’infanzia che si è svolto oggi pomeriggio di fronte a Palazzo Lombardia. “Entro la prima meta’ della prossima settimana attiverò personalmente un confronto con i gestori per pianificare con loro un percorso comune”, ha concluso.