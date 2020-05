I CENTO ANNI DI ANGELO CAPOZZI, UN SECOLO DI SUCCESSI E TRAGUARDI. FOTO

Compie oggi cento anni Angelo Capozzi uno dei commercianti storici di Benevento. Tifosissimo del Benevento, nonno Angelo nasce a Petruro Irpino (AV) il 21 Maggio 1920, uno dei comuni più piccoli del Meridione a confine con la Città delle Steghe.

Si trasferisce a Benevento nel ‘55, già sposato con Maddalena Giovanniello da cui ha due figli Betty e Piero, dove avvia la vendita di bombole della Mobil Fiamma.

In seguito amplia il negozio con articoli casalinghi ed elettrodomestici in via Gaetano Rummo diventando punto storico della città negli anni del boom economico, che resterà aperto per più di quarant’anni fino alla sua pensione.

Riveste la carica di presidente per decenni dell’associazione dei commercianti “50&Più”, oggi ne detiene la carica di presidente onorario.

Una vita dedicata al commercio e a rivendicare le spettanze di chi vi operava tanto da ricevere la più alta onorificenza del settore: l’Aquila di platino per i suoi 65 anni di attività!

Nonno Angelo è stato, anche, sempre attivo in politica pur rimanendo dietro le quinte. Negli ultimi anni si è dedicato al bricolage realizzando, tra le tante altre cose, tutte le casette di un grande presepe per i suoi nipotini.

La sua grande energia coinvolge tutta la famiglia: tutte le mattine legge i quotidiani e segue appassionato il Calcio.

Il suo grande amore? Il Benevento. Al secondo posto c’è l’Inter.

Nonno Angelo ama molto anche il suo paese nativo, dove si reca appena possibile e dove ritrova volentieri la gioiosità e i legami più cari. Questa mattina presto i primi auguri sono arrivati dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella con un fascio di girasoli.

A seguire la visita del suo medico curante, Lucio Messina, e degli operatori sanitari che lo assistono.

Nel pomeriggio il Primo Cittadino di Benevento, si è recato a far visita a nonno Angelo per fargli gli auguri di persona.

Tutto in massima sicurezza: mascherina e guanti, mantenendo le distanze di sicurezza. Nonno Angelo si è fatto trovare con una mascherina particolare dai colori giallorossi per non dimenticare la fede calcistica e l’amore per la sua città.