iLMeteo.it. Come sarà la settimana

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì pomeriggio il tempo sarà in gran parte stabile, soleggiato e con poche nubi nel cielo. Da segnalare soltanto una lieve instabilità mercoledì, segnatamente sulla Calabria. Le temperature registreranno valori gradevoli grazie alle correnti settentrionali che affluiranno per tutta la settimana. Il vento soffierà via via più forte sul medio e basso Adriatico con raffiche fino a 50-60 km/h sulla Puglia. Da giovedì sera l’atmosfera si farà via via più instabile. L’alta pressione sarà costretta a retrocedere per l’arrivo di un nucleo più freddo di origine russa.