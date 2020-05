CENTRO DEMOCRATICO: GIUSEPPE PUZIO NOMINA L’EX ASSESSORE ANNA ORLANDO COORDINATRICE CITTADINA DEL PARTITO

“Ho iniziato sin da subito con la riorganizzazione del partito, ridisegnando l’organigramma di Centro Democratico in provincia di Benevento, attraverso la nuova nomina della Coordinatrice Cittadina e Responsabile delle Politiche Giovanili, Anna Orlando. Forte della sua recente esperienza come Assessore del Comune di Benevento – prima alle politiche sociali, volontariato e associazionismo sociale, politiche per la famiglia e per l’infanzia, emergenze abitative, politiche per la casa, per le disabilità e nuove povertà, successivamente alle politiche giovanili, artigianato, agricoltura, servizi demografici e stato civile – sono certo potrà dare un forte contributo alla città, unendo competenza ed attenzione alle problematiche dei beneventani. Già eletta consigliera comunale alle ultime elezioni, la Orlando è stata anche Presidente della commissione ambiente. Da parte mia i migliori auguri di buon lavoro, proficuo ed impegnativo, in questo particolare momento dove la politica ha bisogno di tornare ad essere al centro della vita di tutti noi, a partire dal basso” – Così il Coordinatore Provinciale di Centro Democratico, Giuseppe Puzio.