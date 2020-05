“Biglietto d’ingresso Hortus, Febbraro (FDI): “Si garantisca ingresso gratuito per i residenti”

“Finalmente approdiamo alla definizione e adesione del circuito Benevento nella rete Campania>Artecard, per la qual cosa è stato necessario definire e introdurre un biglietto di ingresso, dal costo di due euro, per l’Hortus Conclusus e per l’area archeologica dell’Arco del Sacramento, ma è utile operare perché sia garantito l’ingresso con ticket gratuito per i residenti della Città e della Provincia.

Inoltre la delibera di giunta n. 77 del 27/05/2020, non dispone la gratuità neanche per le categorie dei docenti, dei giornalisti, delle guide turistiche autorizzate nell’esercizio della propria attività, degli interpreti turistici, e dei cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, così come stabilisce il regolamento MIBACT. Non viene introdotto l’ingresso agevolato con sconto ai cittadini dell’Unione Europea dai 18 ai 25 anni d’età e non è previsto il pagamento del ticket con il bonus cultura in dotazione ai neo18enni.

In un’ottica di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale non è possibile operare sottraendo la fruibilità degli spazi e dei luoghi culturali, che appartengono al patrimonio della comunità, attestato che certamente gli introiti derivanti dai ticket d’ingresso non garantiranno esclusivamente la gestione e la manutenzione dei relativi spazi e beni culturali.

Una scelta meramente tecnica e organizzativa non può farci sentire estranei rispetto al nostro patrimonio e rispetto al godimento legittimo degli spazi urbani e culturali”

Alberto Febbraro portavoce cittadino di Fratelli d’Italia.