Mastella: “Salvini Messia per la Campania? Preferisco altra religione politica”.

“Salvini sembra avere un’ossessione nei miei confronti e di quanti hanno cultura e stile democristiano. L’ho conosciuto quando ero al Parlamento europeo e non lo consideravo un’aquila. Non ho cambiato opinione. Quanto al fatto che sia lui l’alternativa in Campania, uno che ci detestava, che ci mandava a quel paese, uno che, non fidandosi dei meridionali, ha commissariato il suo partito con gente solo del Nord; beh che sia lui il Messia per la Campania, preferisco altra religione politica. A lui non debbo nulla. Lui deve ringraziarmi. Nappi, cui voglio bene, l’ho portato io in politica. Gli ho fatto fare l’Assessore provinciale, poi quello regionale, ora è con lui. Mi dica grazie”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.