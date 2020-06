iLMeteo.it . Fino a giovedì estate k.o.

Partenza di giugno con il piede sbagliato. L’estate subisce un duro stop e farà fatica a riprendersi in breve tempo. Tutto ciò è dovuto alla presenza un ampio sistema depressionario che sta ingabbiando l’Europa e quindi anche l’Italia in una circolazione ciclonica persistente.

Per il nostro Paese un miglioramento è atteso da venerdì. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che fino a giovedì 11 giugno gran parte delle regioni del Centro-Nord risentiranno di questa circolazione fortemente instabile. L’atmosfera non troverà pace e sarà spesso zona di formazione di temporali e rovesci localmente intensi. Non mancheranno delle pause asciutte e localmente soleggiate. I temporali potranno raggiungere in maniera più occasionale anche la Campania e la Puglia. L’aria fresca che alimenterà i fronti perturbati causerà una flessione dei termometri che misureranno valori massimi sotto la media del periodo di qualche grado. Le cose cambieranno da venerdì.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da venerdì 12 l’alta pressione di origine africana tenterà di salire verso il nostro Paese. Tornerà il sole su gran parte delle regioni e le temperature inizieranno a salire fino a raggiungere picchi di 28-30°C nel corso del weekend. Questa fase più stabile però sembra non avere vita lunga, già da sabato alcune regioni verranno minacciate dall’arrivo di altri temporali.