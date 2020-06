SCUOLA SICURA”, TAMPONI PER DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO IN VISTA DELLA MATURITÀ. VIDEO-FOTO

Via al progetto “scuola sicura” che prevede, tra oggi e domani, 1.200 tamponi per i docenti ed il personale scolastico della regione.

Un’ulteriore provvedimento di sicurezza prima del ritorno tra i banchi.

Un programma voluto dalla Campania per assicurare la salute di tutti coloro che saranno a contatto con i giovani in vista degli esami di maturità.

Uno screening a tappeto che nel Sannio sarà organizzato tramite un presidio medico-sanitario nell’ampio spiazzale antistante lo stadio Vigorito di Benevento e che garantirà di poter processare tutti i campioni dei tamponi prima dell’inizio delle prove per tutti gli istituti d’istruzione superiore.