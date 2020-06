Fase 3, Mater Olbia: al via intesa con Cagliari e Olbia Calcio per assistenza sanitaria

Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) – Il Mater Olbia Hospital (Moh) sosterrà la ricerca e fornirà assistenza sanitaria ai giocatori del Cagliari e dell’Olbia Calcio, nel post-Covid. Una collaborazione “che vuole essere un sostegno e un pieno appoggio da parte di una delle strutture più all’avanguardia della Sardegna. Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi con la dirigenza delle due squadre dell’isola, il 5 giugno sono state avviate le prime attività mediche nei confronti dei giocatori e dello staff dell’Olbia Calcio”, si legge in una nota. In particolare, sono stati effettuati i tamponi naso-faringei e gli esami sierologici a giocatori, staff e dirigenti, e completate le visite mediche (spirometria, test da sforzo ed ecocardio) propedeutiche alla ripresa degli allenamenti.

Le attività effettuate si inquadrano nell’ambito della collaborazione tra il principale club del Nord Sardegna e l’ospedale nato dalla collaborazione tra Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e Qatar Foundation Endowment. “Questa collaborazione con le due squadre di calcio è un segnale che il Mater Olbia è presente a 360° sul territorio sardo, rivolgendosi a tutta la popolazione così come alle realtà sportive”, ha dichiarato Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia, in occasione della firma dell’accordo.

I due protocolli di collaborazione prevedono la disponibilità del Moh a fornire assistenza sanitaria, attività di controllo, screening periodici e prestazioni sanitarie specialistiche di alto livello agli atleti delle squadre di calcio. Gli atleti potranno inoltre essere coinvolti in programmi di ricerca scientifica aventi come oggetto pratiche agonistiche sportive. Ogni attività verrà svolta da medici del Moh in stretto collegamento con i medici della squadra che hanno la totale contezza della salute dei loro tesserati. Inoltre, le due società calcistiche e il Moh hanno previsto un orizzonte temporale di 90 giorni per definire un vero e proprio accordo che riguardi non solo gli aspetti relativi al settore sanitario, ma anche una stretta collaborazione sul fonte marketing e commerciale.

“Questo protocollo di intesa rappresenta un primo, ma importante passaggio, attraverso il quale ci auguriamo di poter sviluppare una concreta partnership con il Mater Olbia che abbracci le nostre realtà a 360 gradi. La sinergia con il territorio è da sempre una nostra priorità oltre che essere un valore cardine del nostro operato”, ha dichiarato Mario Passetti, direttore generale del Cagliari Calcio.

“Siamo orgogliosi di avviare una partnership con un’eccellenza assoluta della città quale è il Mater Olbia – afferma il presidente dell’Olbia Calcio, Alessandro Marino – L’obiettivo è quello di fare sistema sul territorio attraverso la pianificazione di progetti ambiziosi mirati a proiettare Olbia ai livelli che merita nel panorama nazionale sia come comunità che come realtà calcistica”.