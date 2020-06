Presenza nello spazio dell’Italia con un contributo sostanziale proveniente da Benevento

L’importante presenza nello spazio dell’Italia continua con un contributo sostanziale proveniente anche da Benevento.

Infatti, S.A.B. Aerospace ha da poco concluso la qualifica e la consegna del sistema di lancio multiplo SSMS. Il team di Benevento, composto anche da ingegneri laureati presso l’Università del Sannio e l’Università Federico II di Napoli, ha guidato la realizzazione del sistema, ha seguito la produzione e l’integrazione delle parti nella sede Ceca di SAB Aerospace e per i test di qualifica in Francia nella facility di Airbus..

Cos’è SSMS?

SSMS (Small Spacecraft Mission Service) è il modo più semplice economico ed efficace di accedere allo spazio per gli Small Sats istituzionali, accademici o commerciali.

Sviluppato con fondi ESA (European Space Agency – Agenzia Spaziale Europea), SSMS è un sistema di lancio multiplo modulare ideato per il lanciatore Vega e la sua evoluzione Vega C, entrambi operati da Avio. Progettato e realizzato da SAB Aerospace per conto di Avio, questo dispenser può accomodare tutte le classi di SmallSats (piccoli satelliti) con una massa che varia da 1 kg (Cubesat o agglomerati di Cubesat) a 400 kg (MiniSats). Grazie alle potenzialità dell’AVUM, lo stadio superiore di Vega, SSMS può realizzare una missione Rideshare con SmallSats in ogni tipo di orbita.

Il primo lancio con SSMS avrà luogo il 18 Giugno 2020 alle 22:50 KRU. Dalla base Europea di Kourou VEGA con SSMS porterà in orbita 42 piccoli satelliti con una missione a 550 km, SSO (Sun-synchronous orbit) come orbita comune di destinazione. Per questo evento unico: il primo lancio multiplo Europeo, è prevista una diretta live sulle piattaforme web.

Con SSMS l’Europa ha ora la sua missione Rideshare!