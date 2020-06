ESAMI DI STATO. A BENEVENTO E NEL SANNIO 3320 I CANDIDATI

Sono 3320 rispetto ai 3535 dello scorso anno alunni sanniti che sosterranno gli Esami del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/2020. I candidati di quest’anno saranno 2679 per le scuole statali e 641 per le scuole paritarie. Il totale dei privatisti ammonta a 164 studenti.

COMMISSIONI Per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/20 sono state costituite nelle scuole della provincia di Benevento 172 classi, articolate su 86 commissioni. Ciascuna commissione è composta da 6 commissari interni alla scuola ed un presidente esterno. Il totale dei commissari nominati nei 18 istituti secondari di secondo grado sanniti è di 516 unità. Il totale dei presidenti di commissione è di 86 unità. Ammontano a 4 i presidenti di commissione sostituiti per sopravvenute rinunce. Per il dettaglio delle commissioni è possibile consultare il seguente link: http://www.uspbenevento.it/allegati/comunicazioni/4560/Commissioni_GIU2020_pubbblicazione.p df

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO A seguito dell’emergenza COVID 19 le modalità di svolgimento della Maturità sono cambiate. La sessione di esami avrà inizio il 17 giugno 2020 alle ore 8.30 con il solo colloquio orale e il voto finale si baserà sul percorso fatto dagli studenti nell’ultimo triennio. I candidati privatisti potranno sostenere la discussione finale in sessione straordinaria solo a settembre e saranno impegnati nelle prove di ammissione preliminare a partire dal 10 luglio prossimo.

LE MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESAMI DI STATO Imponente è stato lo sforzo organizzativo del Tavolo Regionale Permanente per gli esami di stato 2019-20, istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per garantire lo svolgimento delle procedure d’esame negli ambienti scolastici in massima sicurezza e secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Decisivo l’apporto al Tavolo della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Quest’ultima, coadiuvata dalla Protezione Civile, grazie ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Istruzione, sta garantendo formazione specifica in materia di misure di sicurezza anticontagio a tutto il personale della scuola e, su richiesta delle Istituzioni scolastiche, supporto in loco durante le fasi di svolgimento degli esami. Grazie al progetto “Scuola Sicura” della Regione Campania e con il contributo del Comune di Benevento, è stato possibile effettuare nei giorni scorsi su base volontaria tamponi sierologici al personale impegnato nello svolgimento delle procedure d’esame presso il check point allestito allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento.

MESSAGGIO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE “In questi mesi abbiamo vissuto una situazione inaspettata dettata dall’emergenza Coronavirus che ha messo a dura prova il lavoro di tutti ripensando l’apprendimento con modalità e spazi nuovi. Ringrazio tutto il personale delle le Istituzioni scolastiche della nostra provincia per aver saputo cogliere con tempestività ed efficacia la sfida dinanzi alla quale ci ha posti la pandemia: vivere questo momento per sperimentare le metodologie innovative dell’e-learning. La possibilità di incontrarsi nel “cortile digitale” ha permesso di evitare qualsivoglia battuta di arresto, consentendo ai docenti e agli studenti di mantenere la bellezza di un rapporto quotidiano e la necessaria continuità nell’apprendimento. Questo momento ha rafforzato in tutti noi la consapevolezza di quanta bellezza c’è nel vivere la scuola ma soprattutto nell’essere scuola. Di quell’essere al fianco di tutti e di ciascuno, soprattutto di chi è più indietro e ha maggiore bisogno di essere incoraggiato e sostenuto nel percorso di crescita. Per tanti studenti della provincia di Benevento, queste ore sono la vigilia dell’appuntamento con la Maturità. Il primo grande traguardo valutativo per i nostri giovani che si accingono a chiudere il loro percorso scolastico sapendo che nulla più sarà come è stato finora. Un momento importante al di là delle novità introdotte quest’anno. Di sicuro l’Esame di Stato 2020 avrà un sapore unico, sicuramente più intenso perché si innesta in un periodo storico drammatico e delicato per il nostro Paese. Mi piace immaginare il sorriso dei nostri giovani al termine del loro colloquio, a corollario di questo periodo difficile, capace di condensare la soddisfazione per un ciclo formativo che giunge a compimento e la sfida di trovare la propria strada in un mondo nuovo come portatori sani di nuove idee e rinnovato entusiasmo. A tutti gli studenti del Sannio un saluto affettuoso e il mio più sentito in bocca al lupo”.

Dott.ssa Monica Matano