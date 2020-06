Caserta fa 100, Benevento e Juve stabia contro i tabù Adriatico e Zini

4 Quattro allenatori giocano contro il loro passato. Prima da ex al Picco per Pasquale Marino, che ha allenato lo Spezia l’anno scorso, sempre in Lega B, con un bilancio finale di 15 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte in 39 panchine ufficiali. Ex di giornata Giampiero Ventura, coach dei nerazzurri dal luglio 2007 all’aprile 2009 in serie B, che nel match di andata era alla prima da ex contro i toscani, sebbene fossero trascorsi oltre 10 anni dal divorzio col sodalizio nerazzurro. Nel Pisa Ventura ha totalizzato 31 vittorie, 23 pareggi e 28 sconfitte in 82 panchine ufficiali. Attilio Tesser ex di giornata: il coach dei “ramarri” ha allenato dal 1996/97 al 2000/01 nel settore giovanile arancioneroverde, mai la prima squadra. Ritorno ad Ascoli, da ex, per Serse Cosmi, allenatore dei bianconeri marchigiani dal dicembre 2017 al giugno 2018 con 29 panchine ufficiali ed un bilancio formato da 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte con una “miracolosa” salvezza ai play-out dopo un doppio 0-0 contro la Virtus Entella.

100 Fabio Caserta a quota 99 panchine in campionati professionistici, considerando la sola regular season, di cui 28 in B e 71 in Lega Pro, con bilancio di 45 vittorie, 31 pareggi e 23 sconfitte, con debutto assoluto datato 26 agosto 2017, Fidelis Andria-Juve Stabia 3-3.

2 A Salerno in campo due dei 5 giocatori che, dopo 28 giornate della Lega B 2019/20, sono rimasti in campo tutte le partite e tutti i 2520’ canonici: sono Micai (Salernitana) e Gori (Pisa), come Vicario (Perugia), Cordaz (Crotone) e Paleari (Cittadella).

0 Campi tabù quelli di Pescara e Cremona per Juve Stabia e Benevento: i gialloblu hanno ottenuto un solo pareggio in 8 incroci in Abruzzo (0-0 nella C-1 2007/08), i sanniti hanno sempre perduto 0-1 nei 2 confronti allo Zini.

