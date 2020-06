E’ in edicola l’undicesimo numero del quindicinale Realtà Sannita, diretto da Giovanni Fuccio.

“Mastella è pronto a tutto campo”, titola così l’apertura a firma di Gino Pescitelli. “Ecco cosa penso di Salvini, gli ex della DC, la scuola, Vigorito. Quanto a mia moglie Sandra: in politica si può essere anche su versanti opposti. Come sarà il prossimo Consiglio comunale? Sono abituato ad affrontare una casella per volta”.

Mario Pedicini con il suo editoriale “Dilettantismo è poco” lancia fendenti all’amministrazione Mastella: “Mentre il sindaco veleggia per imbarcare volontari sulla via di Santa Lucia (passando per Salerno) – scrive – il Comune di Benevento deve fare i conti con le conseguenze di improvvisazioni, dilettantismo, insensibilità democratica, confusione tra attività di indirizzo e produzione di atti dirigenziali. Non si hanno notizie del maniscalco (o chi per esso) presso il quale dovrebbero trovarsi i lampioni a due e a quattro bracci dei giardinetti Piccinato, momentaneamente (da quasi due anni!) sostituiti da punti luce modello supermercato. E’ arrivato il parere romano sulla irregolarità dell’affidamento del comando dei Vigili Urbani ad un appartenente al corpo che all’atto della nomina rivestiva una carica sindacale. Non solo… Sono pochi esempi di un preoccupante dilettantismo, che si appoggia acriticamente ad un modus operandi obsoleto. Signori amministratori se non è chiaro dove si deve arrivare, succede che si fanno soste di ristoro lungo il percorso, si vive alla giornata, ci si abitua a tutto, si perde la distinzione dei ruoli e la definizione delle responsabilità. Il conto potrebbe risultare salato per chi incappa in qualche tagliola. E’ un conto amarissimo per la città, che difatti scende in tutte le classifiche. Compresa quella della popolazione. Benevento è terra di esodo”.

“Il sistema si divora” è l’interessante intervento del giudice Giuseppe Maria Berruti sulla magistratura italiana.

Di seguito una panoramica degli altri articoli e servizi giornalistici presenti su questo numero: “BCT e Città Spettacolo a tutta birra!” di Annamaria Gangale; “Diffamazione a mezzo stampa. Deciso no dei giornalisti a carcere e sanzioni pecuniarie” di Giancarlo Scaramuzzo; “Nuovi sviluppi per il turismo sannita” di Olindo Faiella; “Il Sannio per la riscossa del turismo deve puntare sui borghi” di Peppino Chiusolo; “Il dottor Stefano Stisi va in pensione d esordisce come scrittore”; “Luigi Antonio Gambuti testimone d’amore nei suoi scritti di politica e costume” di monsignor Pasquale Maria Mainolfi.

Paginone sul Benevento Calcio a cura di Gino Pescitelli e Andrea Orlando.

Ampio spazio, come sempre, al comprensorio sannita-irpino: “Una Voce per Padre Pio quest’anno ritorna in Tv ma non in piazza” di Miriam Masone; “Amministrative 2020. A Telese tre gli schieramenti in campo” di Carlo Franco; “A Cervinara cresce la tensione politica per le comunali” di Pasquale Russo; “Sabato 27 giugno sarà presentato ad Airola il libro sulla famiglia Capone”; “L’Eremo di San Michele ha corso un serio pericolo” di Nicola Mastrocinque.

Infine, le consuete rubriche: per “Artisti sanniti nella storia” questa volta il saggista Andrea Jelardi si occupa di Giuseppe Manente e la banda dei mille successi”; “Oltre le mura” a cura dello studioso Elio Galasso delizia i lettori con “La Fagianella anni ‘70 curiosa di cultura”; e ancora “Protagonisti al traguardo” di Mario Pedicini; quindi spazio all’ilarità con la “sgrammaticata” lettera dell’emigrante.

Con questo numero del giornale in regalo il libro “Parole per Sorridere” di Antonio Caturano.