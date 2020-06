REGIONALI CAMPANIA: PUZIO, “ECCO PERCHE’ MI CANDIDO”

“Quando c’è una partita importante, sono sempre stimolato a scendere in campo mettendoci la faccia.

Soprattutto, come in questo caso, quando il risultato può cambiare il futuro della nostra provincia. Con questo spirito, ho deciso di mettermi a disposizione del mio territorio.

Con il Centro Democratico ho trovato immediatamente una condivisione, riconoscendo, in modo particolare nella figura del Professor Pasquino, quale allenatore di questo gruppo, l’impegno e la disponibilità verso un lavoro di squadra. Vari sono i motivi che mi hanno spinto ad accettare questa candidatura, dagli ideali riconducibili al centrismo e al cattolicesimo democratico al progetto che vede protagonista la nostra provincia, attraverso il quale portare in ogni sede utile le problematiche che in questo momento specifico creano enorme difficoltà al nostro territorio. Altro elemento importante è l’autonomia del partito, libero da interferenze esterne. Credo che il Sannio abbia bisogno di uomini con capacità e idee chiare. Le tante parole/promesse non servono più. Il più delle volte, problemi di poco conto restano irrisolti. Essendo imprenditore, sono allenato a fronteggiare a trovare soluzioni a questioni di ogni genere. Per me la politica è una passione, non uno strumento di sostentamento. Sento il dovere di impegnarmi e condividere questo percorso con chiunque abbia progetti e idee o quant’altro possa aiutare la nostra amata terra nel suo percorso di crescita” –

Così il consigliere comunale Antonio Puzio