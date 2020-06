VERTENZA SOCIETA’ ESAF: INCONTRO TRA I LAVORATORI E LA PROVINCIA DI BENEVENTO

Nell’Aula consiliare della Provincia di Benevento, una delegazione dei lavoratori della Esaf scarl, società affidataria della Regione Campania dei lavori di manutenzione delle strade provinciali del Sannio, è stata ricevuta dai vertici tecnici della Provincia in persona del direttore generale Nicola Boccalone, del dirigente tecnico Angelo Carmine Giordano e dell’arch. Giancarlo Marcarelli, funzionario del Settore Tecnico.

Oggetto dell’incontro: la corresponsione delle spettanze dovute ai dipendenti per il lavoro svolto in periodo post Covid-19.

E’ emerso che i lavoratori non erano ancora a conoscenza che una delle due società costituente l’Ati affidataria dei lavoratori era stata raggiunta da misura interdittiva emessa dal tribunale di Reggio Calabria. Una situazione recente e straordinaria che ha inciso e incide non poco sulla gestione dei rapporti istituzionali e nella dinamica della gestione dell’appalto. E’ stata chiarita la posizione della Provincia, sono state evidenziate tutte le attività poste in essere sia sotto il profilo tecnico che economico-finanziario nonché la immediata attivazione per avviare da subito una interlocuzione con il neo amministratore giudiziario nominato dal tribunale calabrese. Un incontro all’insegna del rispetto dei ruoli e delle posizioni che ha fatto emergere, tra l’altro, la volontà convergente di veder realizzati gli interventi manutentivi programmati sul territorio sannita. All’incontro è intervenuto il presidente Antonio Di Maria il quale ha avuto modo di confermare la linea di condotta dell’Ente sul piano tecnico-giuridico e l’interesse per il rispetto delle previsioni contrattuali ai fini dell’esecuzione dei lavori per i significativi profili sia sul piano ambientale che professionale.

L’incontro si è concluso con l’impegno di trasferire tali volontà all’amministratore giudiziario, alla Regione Campania, affinché si attivi immediatamente un tavolo di confronto per il superamento delle attuali difficoltà e la definizione di tutti gli aspetti per dare esecuzione agli impegni assunti.