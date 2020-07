COVID-19. PROF. SILVESTRI (USA):”IL PESO DELL’INCERTEZZA”

Mi rendo conto di come molte persone, in questa pandemia, facciano fatica ad accettare le incertezze intellettuali e scientifiche di un quadro conoscitivo in continua evoluzione. Pensano che ci sia la risposta a tutto, e magari si irritano se segnaliamo incongruenze o limitazioni nella conoscenza.

Il virus si e’ indebolito? Non lo sappiamo. Tornera’ in autunno? Non lo sappiamo. Quanto servono le mascherine per uso “universale”? Non lo sappiamo. Quando ci sara’ un vaccino efficace per uso di massa? Non lo sappiamo. Quanto sono veramente servite le chiusure? Non lo sappiamo.