Lady Mastella e la tentazione Renzi, lei assicura ‘non lascio mio partito’

Raccontano che Matteo Renzi continui a fare

scouting al Senato per rafforzare Italia Viva e renderla sempre più

determinante per la tenuta della maggioranza proprio lì dove i numeri

sono più ballerini per il governo Conte. Ultimamente l’ex premier

starebbe frequentando in maniera assidua i banchi dell’opposizione. In

particolare, si starebbe facendo vedere spesso tra quelli di Forza

Italia. Da qui le voci che altri azzurri sarebbero tentati dalle

sirene di Italia Viva. Dopo aver strappato qualche giorno fa al

partito di Silvio Berlusconi il senatore Vincenzo Carbone, sindaco di

Palma Campania, i renziani starebbero corteggiando un altro esponente

campano forzista di palazzo Madama: Sandra Lonardo, la moglie di

Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento.

Nel mirino di Renzi, dunque, sarebbe caduta l’ex presidente del

Consiglio regionale della Campania, che i bene informati danno

insofferente verso la linea politica di Fi, complice lo scontro in

atto in Campania in vista delle prossime regionali, dopo la rottura di

Mastella con Stefano Caldoro, da poco ufficializzato dal Cav come

candidato governatore del centrodestra alla guida di palazzo Santa

Lucia. ”Non ho mai parlato con Renzi di passare con Italia Viva”,

assicura all’Adnkronos lady Mastella. Eppure raccontano di un forte

corteggiamento da parte del leader di Italia viva nei suoi confronti.

”Assolutamente no, c’è solo **qualche scambio di battuta che si fa

all’interno dell’Aula o fuori**”, spiega la senatrice sannita che

aggiunge col sorriso: ”Del resto è noto a tutti che Renzi spesso ama

sostare tra i banchi di Forza Italia o delle opposizioni…”.

**”Sicuramente non sarò mai dove c’è Salvini”**, ci tiene a precisare

Lonardo. Non è la prima volta che i Mastella vengono dati vicini al

passaggio con Renzi. In passato si sono rincorse varie voci in

proposito. Una volta viene dato in partenza l’ex Guardasigilli del

governo Prodi, la volta successiva tocca alla moglie, nonostante sia

una eletta azzurra. Interpellato dall’Adnkronos Mastella smentisce

‘cambi di casacca’ della moglie: ”Non c’è niente di nuovo, Sandra sta

dove sta”.

