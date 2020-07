Mandzukic lascia il Qatar, più vicino al Benevento

E’ durata solo sei mesi l’avventura di Mario Mandzukic con l’Al Duhail . Lo scrive Sport Mediaset.

L’ex attaccante della Juve ha annunciato su Twitter di aver trovato l’accordo con il club qatariota per la risoluzione del contratto. Il 34enne croato aveva lasciato Torino a fine dicembre perché fuori dal nuovo progetto di Sarri e aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Ora la decisione di rescindere, a un paio di settimane dalla ripresa del campionato per la pandemia di coronavirus.

Mandzukic lascia la squadra a 5 giornate dalla fine in vetta con 4 lunghezze di vantaggio sull’Al-Rayyan. Per lui solo 8 presenze e 2 gol tra campionato, Champions d’Asia e coppa nazionale. “Ho raggiunto un accordo con il management dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro” ha scritto sui social.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, dove ritroverebbe voglia e stimoli persi in Medioriente. Sulle sue tracce ci sarebbe il neo-promosso Benevento, che già a gennaio aveva provato a convincerlo a sbarcare in Campania. Ora, con la squadra in Serie A, il presidente Vigorito farà un ulteriore tentativo.