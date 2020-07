SANNIO RISCHIO DESERTIFICAZIONE. FUCCI:”BARRICATE CONTRO GLI SFRUTTATORI DEL SANNIO”

La vera emergenza della Regione Campania è il pericolo delle desertificazione demografica delle aree interne . Il Sannio rappresenta la prima grave emergenza delle aree interne campane. Così scrive Vittorio Fucci junior già assessore regionale.

Tantissimi anni sono trascorsi dal dopoguerra senza realizzare le infrastrutture fondamentali ( strade di collegamento ) per evitare l’ emarginazione del Sannio e , quindi , per attrarre flussi turistici e investimenti industriali che potessero creare occupazione e benessere per il nostro martoriato territorio sannita . Poche rondini , purtroppo , non hanno fatto primavera in questa gloriosa terra , in cui sono prevalsi gli interessi personali e trasversali di personaggi che hanno pensato fosse più comodo e facile controllare un territorio isolato e povero , per farne fonte di coartati consensi elettorali , necessari a garantire le loro prebende ed i loro interessi familiari .

Inauguriamo una nuova stagione per il nostro glorioso Sannio , libero da padrini e padroni, conclude Vittorio Fucci junior ex assessore regionale.