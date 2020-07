Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e e la Regione Campania il Grazie del Forum terzo settore.

Regione Campania, con il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante Codice del terzo settore, artt. 72 e 73. Ha posto in essere l’ accordo di programma anno 2020 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale: approvazione. La Programmazione delle risorse. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e e la Regione Campania, accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui all’articolo 5 del Codice.

La realizzazione delle attività di interesse generale dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento di obiettivi generali, individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l’esecuzione del programma con un finanziamento di € 1.735.995,00 per creare le condizioni di sviluppo nelle nostre comunità per la fase 3.

Così il portavoce del Forum Terzo Settore della Campania, Filiberto Parente: “Ringrazio il Presidente della Regione Vincenzo De Luca per questo riconoscimento alle progettualità delle Associazioni Ets, con questo bando per globalizzare la solidarietà per l’ Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e e la Regione Campania,. Siamo sicuri, il bando risponde un effetto moltiplicativo e generativo per le nostre municipalità, per dare un aiuto concreto alle nostre comunità della Campania e alle nostre associazioni di Aps e di volontariato e di cooperazione.”

“Un Grazie convinto quindi al presidente De Luca e all’Assessore alle politiche sociali Lucia Fortini che hanno costruito ponti e non muri in questo tempo di covid19 – prosegue Parente -. Siamo sicuri che le istituzioni Regionali della Campania, insieme alla società civile, sono state il segno tangibile della programmazione e coprogettazione nella Task-Force delle Politiche Sociali organizzata dal Assessore Lucia Fortini per orientare i servizi degli Ambiti territoriali e delle municipalità per superare questo momento di difficoltà. “

Aderiscono al Forum del Terzo Settore della Campania:

ACLI; ADA; ADICONSUM; ADOC; AGESCI; A.G.C.I; AI.BI; AICS; ANCESCAO; ANCOS; ANOLF; ANPAS; ANTEAS; ARCI; ARCIRAGAZZI; AUSER; COMPAGNIA DELLE OPERE; CSI; FEDERCONSUMATORI; FEDERSOLIDARIETA’; FISH; FITUS, LEGACOOPSOCIALI; LEGAMBIENTE; S.M.S. CESARE POZZO, U.S. ACLI; UISP.