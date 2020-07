Sicilia: dissesto idrogeologico, in sicurezza centro storico di Santa Lucia del Mela

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) – “Buone notizie per la sicurezza dei luoghi nella parte più antica di Santa Lucia del Mela, nel Messinese. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha aggiudicato la gara per il consolidamento dell’area di via Palombello, unica strada di accesso al Borgo”. E’ quanto si legge in una nota. Sono state, infatti, ultimate le relative procedure dagli Uffici diretti da Maurizio Croce: sarà la Mondello Costruzioni srl, in virtù di un ribasso del 27,69 per cento, a realizzare l’intervento, per un importo di poco superiore ai 650 mila euro.

Quello in esame è un versante che, negli anni, ha creato parecchi problemi, con frequenti movimenti franosi e il distacco di porzioni di roccia che hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei residenti. Ingenti i danni alle vicine abitazioni, ai muri di sostegno, alle infrastrutture e alle sedi viarie.

Il progetto prevede la realizzazione di palificate e di muri in cemento armato, oltre alla costruzione di una bretella di collegamento che rappresenterà una sorta di via di fuga, permettendo di far defluire meglio il traffico veicolare e pedonale in una zona che risulta densamente popolata.