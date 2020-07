DE LUCA, ‘NELLA NOSTRA REGIONE REALIZZEREMO UN MIRACOLO ECONOMICO’ 

“Sulla base delle cose già fatte abbiamo la fiducia di realizzare un miracolo economico nella nostra regione.

Abbiamo miliardi di euro da investire e realizzeremo questo programma fino in fondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a un webinar di Acca Software.

“Siamo la Regione – ha aggiunto De Luca- che ha fatto arrivare in 2 settimane sui conti correnti delle piccole imprese, dei professionisti, delle famiglie e dei pensionati i contributi che abbiamo deciso di dare. Non credo che ci siano molte amministrazioni

pubbliche in Italia in grado di far arrivare sui conti correnti delle

piccole imprese 2mila euro di contributo o mille euro ai giovani

professionisti che non hanno lavorato in questi mesi e che avevano un

fatturato al di sotto dei 35mila euro. Anche in questo caso è stata

una prova straordinaria di capacità amministrativa e di efficienza. E’

sulla base di queste cose già fatte che mi permetto di segnalare a voi

la fiducia e la speranza di realizzare davvero un miracolo economico

nella nostra regione”.