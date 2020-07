Ospedale Sant’Agata, Maglione: “Incontrerò Ferrante per discutere del futuro della struttura”.

L’Ospedale di Sant’Agata dei Goti potrebbe essere fondamentale nel contenimento di una eventuale seconda ondata di contagi e a prescindere dall’epidemia, come abbiamo avuto modo di ribadire nei mesi scorsi, è una struttura necessaria per tutta l’area afferente alla cittadina. Per questo motivo, ho scritto a Mario Ferrante, manager del ‘San Pio’ di Benevento, per chiedere un sopralluogo presso il presidio ospedaliero e un confronto sulle prospettive che l’azienda che dirige ha immaginato per l’ospedale.

Ricordo che la struttura, grazie all’intervento della Ministra Giulio Grillo e alla tenacia dei cittadini, è stata salvata dalla chiusura. Mentre gli interventi di ristrutturazione previsti dalla Regione Campania non sono mai stati avviati. Sono condizioni di cui tener conto per il futuro del “Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori” e sono esattamente questi i temi che porrò nell’incontro con Ferrante, a cui riconosco una spiccata sensibilità verso le richieste dei cittadini rispetto al mantenimento della struttura.