CESTISTICA, LE DICHIARAZIONI NUOVO ACQUISTO ANDREA IANNICELLI.

Alla corte di Coach Marzullo è arrivato Andrea Iannicelli, guardia ex Bellizzi Basket. Il giovane irpino, classe ’91, si racconta e svela i suoi obiettivi.

Andrea, innanzitutto parlaci di te. Chi è Andrea Iannicelli?

Sono innanzitutto un grande appassionato di basket, sport che pratico da

sempre. Sono cresciuto ad Avellino, dove ho fatto anche tutta la trafila

giovanile, e poi ho iniziato a girovagare un pò. Il mio primo campionato

l’ho fatto proprio a Benevento con la Magic Team, poi Calabria e molte

esperienze nel salernitano. Vengo da due buoni anni a Bellizzi e ho

ancora tanta voglia di fare.

Nella vita sono laureato in Scienze Motorie ed ho una specializzazione

per lavorare con le persone disabili.

Arrivi a Benevento. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta?

A dir la verità già l’anno scorso c’è stato un avvicinamento ma non ho

voluto interrompere un valido progetto a Bellizzi. Non era il caso.

Questo è il momento giusto, spinto da una società seria e valida che ha

obiettivi che collimano in pieno con i miei personali. Molto

onestamente, è stata una scelta semplice.

Quali sono i tuoi obiettivi, allora? E quali quelli di squadra?

Per quanto riguarda la squadra, la società è stata molto chiara. Non

abbiamo alcun obbligo di vincere ma abbiamo il dovere, e avremo il

piacere, di far bene. Parlo di dovere perché onestamente con questa

organizzazione e questo roster che si sta creando, mi sembra il minimo.

Personalmente vorrei arrivare in B, non ci ho mai giocato e sarebbe

bello farlo con questa società che, da quanto mi è sembrato di capire,

lo vuole quanto me.

Nella passata stagione hai avuto una ottima stagione a Bellizzi in C

Gold. Sei soddisfatto?

Personalmente non posso lamentarmi. Non sono un fanatico dei numeri ma

credo di poter dire di aver avuto la percentuale realizzativa più alta

di tutta la mia carriera. La stagione ci ha lasciato l’amaro in bocca

nonostante sia andata bene. Eravamo quarti in classifica ma troppi

infortuni ci hanno reso la vita difficile.

Trovi un gruppo nuovo, una squadra riformata. Conosci i tuoi nuovi

compagni di viaggio?

In Campania ci conosciamo un pò tutti, ci becchiamo sui campi. Posso

dire di essere tra i più “anziani” del gruppo quindi ho fatto un pò di

amicizie negli anni. Ho spesso giocato contro Murolo e Orefice, anche

nelle giovanili, e siamo contenti di poter finalmente vestire la stessa

casacca.

Conosco bene il Coach, avellinese come me, che mi cresciuto nelle

giovanili e che non ha mai smesso di seguirmi. E’ stata chiaramente la

molla giusta per spingermi ad approdare Benevento.

Andrea che campionato sarà il primo post-covid?

Difficile dirlo davvero, non sappiamo neanche quali società

parteciperanno e quali no. E’ inutile nascondere che tante società che

facevano leva sulla ricerca di sponsor avranno difficoltà, come normale

che sia, al contrario di quelle che hanno una proprietà forte come la

Miwa Energia ed altre simili.

La Miwa è pronta per la C Gold?

Lo era già l’anno scorso. Sia il roster che l’organizzazione societaria

erano assolutamente di un’altra categoria. Sarà un anno entusiasmante,

forza Miwa!

In foto [Michele e Walter Zullo di Miwa Energia con Andrea Iannicelli]