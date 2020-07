Paolo Fresu, Luca Aquino e l’Ofb in concerto al Teatro Romano

Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’Ofb si appresta ad esibirsi nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per contenere in sicurezza l’irrefrenabile desiderio che il pubblico, beneventano e non, ha già dimostrato nel volersi riappropriare del proprio luogo storico prediletto. Il primo alle ore 21.00 (già sold-out) e il secondo alle ore 23.00. Due i solisti di eccezione: Paolo Fresu e Luca Aquino che, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Benevento eseguiranno gli arrangiamenti del Maestro Raffaele Tiseo (per l’occasione anche nella veste di direttore della compagine), in un programma quanto mai variegato ed eclettico che saprà accontentare non solo gli amanti del genere.

Il concerto si avvale del patrocinio del Comune e della Provincia di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio, della Regione Campania e della Direzione regionale dei Musei della Campania oltre del sostegno del MIBACT e della Rummo S.p.A.

Il biglietto, che sarà comunque possibile acquistare in loco la sera del concerto, è in prevendita presso il Cafè Le Trou e online sul sito al link http://www.ofbn.it/wordpress/stagione-2020/ ed il costo è di 20 euro, mentre l’ingresso per i bambini di età inferiore a 10 anni è gratuito.