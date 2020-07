Palermo, 16 lug. (Adnkronos) – “Quanto emerge dall’inchiesta di Perugia si Palamara non ci deve sorprendere ma ci deve indignare”: Così il consigliere del Csm Nino Di Matteo a TG2 Post. “Avevamo tutti la possibilità per capire quanto il processo stesse degenerando, e mi riferisco alla degenerazione del correntismo, al collateralismo della politica. Non dobbiamo permettere che qualcuno approfitti di momenti di difficili per fare riforme che limitino l’autonomia dei pm”, dice.