Scuola: assessore Sicilia, ‘oltre 600 iscritti a corso on line Fastweb su didattica a distanza’ (2)

(Adnkronos) – Si tratta di un corso di video lezioni, ciascuno della durata di circa 8 minuti, integrato da uno specifico manuale di approfondimento. Nella prima lezione vengono presentate alcune tra le piattaforme più utilizzate per la realizzazione di video lezioni e sono esaminate le loro principali caratteristiche e funzionalità, mentre nella seconda lezione si presentano alcune tra le piattaforme più utilizzate per la gestione dalla didattica. Nella terza vengono, invece, presentati Facebook Gruppi e Whatsapp Gruppi come strumenti in grado di migliorare l’interazione tra le community delle aule scolastiche, mentre il quarto tutorial è dedicato agli applicativi speciali in grado di rendere più interattiva e fruibile l’esperienza di apprendimento a distanza per gli studenti. Il quinto e ultimo video conclude il percorso formativo spiegando alcune delle principali tecniche per rendere più accattivanti e coinvolgenti le presentazioni digitali.