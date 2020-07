Benevento subito in campo. Venerdì big match con il Frosinone. Dubbi per Viola e Letizia

Tornerà ad allenarsi lunedì il Benevento dei record di Pippo Inzaghi in vista della difficile trasferta in casa del Frosinone in programma venerdì 24 luglio alle ore 21.00.

La squadra allenata dell’altro campione del mondo 2006 Alessandro Nesta è a caccia di un posto di rilievo nei play off per la serie A.

Pippo Inzaghi dopo il successo ottenuto per 3-1 contro il Livorno, già retrocesso in Lega Pro, dovrà valutare le condizioni di Letizia e Viola ancora in dubbio per la sfida contro i ciociari. Ricordiamo il difensore dopo la gara con il Venezia ha dovuto fare i conti con un problema muscolare, mentre il fantasista è ancora alle prese con un problema ad un ginocchio dolorante.

Gli allenamenti della truppa giallorossa proseguiranno fino a giovedì per poi trasferirsi nel Lazio.

Nessuno squalificato sia per il Frosinone sia per il Benevento dove si segnalano Schiattarella e Caldirola tra i diffidati.