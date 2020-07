Ue: Tajani, ‘risparmiatori pagheranno egoismo Olanda’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Domani c’è il rischio all’apertura dei mercati che con tutto quello che sta accadendo a Bruxelles, con l’egoismo da parte dell’Olanda, di provocare in borsa scostamenti assolutamente negativi e a pagare il prezzo dell’egoismo dell’Olanda saranno i risparmiatori. Questo potrebbe essere il primo effetto di un accordo che salta, l’Europa deve essere ambiziosa e coraggiosa”. Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Tgcom24.

“Se manca la politica e prevalgono gli egoismi dei singoli paesi, che lavorano separatamente invece di lavorare insieme, è una sconfitta per l’Unione Europea che deve essere pronta ad affrontare le grandi sfide. L’Olanda non può dettare le condizioni a tutta l’Europa. Così si rischia di mandare in frantumi l’intero progetto europeo. Questo atteggiamento non fa danni solo l’Italia ma a tutta l’Europa. Tutti i paesi usufruiscono e beneficiano del mercato interno europeo, la politica deve tornare al centro e se si vuole vincere una sfida globale non si può andare avanti in questa maniera. All’Europa è mancata per troppo tempo un anima”, conclude.