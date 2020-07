REGIONALI: LONARDO (FI), ‘IN CAMPANIA VOTO DE LUCA’

“Alle Regionali in Campania voterò Vincenzo De Luca: è una questione locale, di cui ho avvertito la capogruppo di Forza Italia al Senato Bernini, non potevo non seguire

mio marito dopo tutti gli attacchi ricevuti da Salvini”. Lo afferma, in un’intervista al Mattino, Sandra Lonardo, senatrice di Fi e moglie di Clemente Mastella, precisando che Forza Italia non può “soccombere alla Lega su ogni cosa, un partito che viene a sindacare sulle liste

degli altri e poi, come ad Avellino, ha visto propri dirigenti coinvolti in inchieste gravissime”.

Quanto alla propria uscita da Forza Italia, da cui si è autosospesa, Lonardo dice: “Vedremo dopo le elezioni, vorrei che Berlusconi rivendicasse a testa alta la sua storia politica di moderato e di garantista. Non posso restare in un partito dove si aspetta la Lega

anche in Senato per decidere come vota. Quanto a Caldoro, è una persona per bene e preparata, che può fare il ministro o il presidente di un’Authority, ma non l’ho mai visto a Benevento, pur avendolo sollecitato. La campagna elettorale è un’altra cosa: io voto De Luca e Noi campani”.

