IMPATTO FATALE CON MOTO, CENTAURO 42ENNE PERDE LA VITA

Un centauro 42enne ha perso il controllo della propria moto finendo contro un muro sulla s.s. 105 da cui s’imbocca la s.s. 87.

Fatale l’impatto che non ha lasciato scampo all’uomo residente a Campobasso, che da Santa Croce del Sannio stava rientrando in Molise.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare il 42enne le cui ferite riportate sono risultate troppo gravi per salvarlo, ed i carabinieri per i rilievi del caso.